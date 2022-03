Ancora un intervento dei Vigili del fuoco di Asti, nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 marzo.

Gli uomini del comando astigiano sono intervenuti per un incendio sterpaglie nel sottobosco nei pressi della tangenziale di Asti, all’altezza del sottopasso nel tratto compreso tra Corso Savona e Corso Alessandria. Al momento l’incendio risulta essere sotto controllo, non sono ancora state accertate le cause.