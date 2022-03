Asti, il saluto di commiato del Prefetto Alfonso Terribile: “Territorio straordinario, restiamo a vivere qua”

Nell’approssimarsi del suo collocamento in quiescenza, il Prefetto di Asti Alfonso Terribile ha incontrato, nel pomeriggio odierno, gli Organi di informazione locale.

Nell’occasione, il dr. Terribile ha tracciato un bilancio dell’attività svolta, ripercorrendo le fasi principali del suo mandato astigiano ed evidenziando, in particolare, l’eccezionale e corale impegno di tutte le Istituzioni nel fronteggiare l’emergenza sanitaria.

A tal proposito, nel porre l’accento sull’intensa attività di impulso, coordinamento e pianificazione svolta, il Prefetto ha voluto sottolineare il grande senso di responsabilità dimostrato dai cittadini astigiani durante l’intero periodo emergenziale.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha altresì ringraziato le Forze di Polizia, rimarcandone la spiccata efficienza e l’elevatissima capacità operativa.

Il prefetto ha più volte ribadito quanto sia straordinario il territorio astigiano, al punto che ha confermato che, pur mantenendo il legame con Roma dove ha vissuto e lavorato per diversi anni, continuerà a vivere nella nostra città.

Il Rappresentante del Governo ha infine rivolto, con la nota che si allega, un caloroso apprezzamento a tutte le componenti della società astigiana.

“Alla fine del mese lascerò il servizio per raggiunti limiti di età e, al termine di questa intensa esperienza astigiana, è mio desiderio rivolgere il mio più cordiale e caloroso saluto ai Cittadini della provincia, ai Parlamentari astigiani, ai Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale del Piemonte, al Presidente della Provincia, ai Sindaci ed agli Amministratori locali, alle Autorità religiose, civili e militari, alla Magistratura, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, ai titolari degli Uffici statali e pubblici, al mondo della Scuola e della Sanità, ai rappresentanti dei Partiti politici, alle Organizzazioni sindacali, al mondo imprenditoriale, agli Ordini Professionali, agli Organismi di Protezione Civile, del Volontariato e Assistenziali, ai Clubs di Servizio, agli esponenti del mondo della cultura, dell’arte, delle Associazioni sportive e agli Organi di informazione.

Ben consapevole che il mio mandato sia stato caratterizzato, in buona parte, dalla difficile situazione provocata da una emergenza sanitaria straordinaria, lascio con il rammarico di non aver potuto portare a compimento alcune delle iniziative che desideravo sviluppare a favore della nostra comunità. Purtroppo, ci siamo trovati a dover impiegare tutte le nostre migliori energie per affrontare un impensabile contesto di allarme nazionale e internazionale che ha procurato momenti di fortissima apprensione e riservato tempi dolorosi e tristi.

Grazie, però, al sostegno e alla disponibilità di tutti Voi e, con una buona attività di squadra, abbiamo garantito il raggiungimento di prioritari obiettivi nell’interesse della collettività e assicurato il conseguimento di risultati che, diversamente, non avrebbero potuto essere raggiunti.

Ai tanti astigiani che, a causa di questa immane sciagura, hanno perso un amato familiare, dedico il mio abbraccio più forte.

Un particolare ringraziamento rivolgo ai Signori Sindaci.

La pandemia e le note restrizioni non mi hanno concesso la possibilità di poter personalmente incontrare ognuno di Voi, recandomi, come avrei desiderato, nelle Vostre realtà. Ho sempre ritenuto, infatti, che conoscere più da vicino il territorio nel quale si è chiamati ad operare sia di fondamentale importanza. Conosco, comunque, la Vostra abnegazione, la buona volontà e la caparbia ostinazione con le quali avete saputo districarVi in situazioni di estrema complessità, in un crescendo di difficoltà che hanno richiesto un impegno incessante.

Ai Rappresentanti astigiani della Regione, al Presidente della Provincia e al Sindaco di Asti, grazie per i tanti momenti di attenzione che mi avete voluto riservare.

Un ringraziamento speciale, di vero cuore, ai due Vescovi che ho avuto l’onore di conoscere, alla Magistratura regionale, al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica, per la fattiva collaborazione.

Rivolgo il mio più speciale e riconoscente pensiero al Signor Questore, ai Sigg. Comandanti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco e a tutto il loro personale, per avermi offerto, sempre, una straordinaria collaborazione ed un fondamentale supporto nei momenti di maggiore difficoltà.

Parimenti, ringrazio le Polizie Municipali, i Dirigenti degli Uffici pubblici Statali e Regionali, i Medici, il Personale Sanitario, gli Organismi di Protezione Civile, le Associazioni Assistenziali e del Volontariato, ed ogni loro singolo appartenente che, con spirito di sacrificio e quotidiano impegno, ha affrontato e affronta ogni criticità con dedizione assoluta.

Una calorosa stretta di mano ai tanti giovani volenterosi che ho incontrato e il mio più sentito apprezzamento per il lavoro svolto dagli Organi di informazione, che sono stati il tramite per mantenere vivo il contatto con i cittadini.

Aggiungo il mio plauso alle Organizzazioni dell’economia, del lavoro e al mondo imprenditoriale, per la volontà di saper contrastare le problematiche via via emergenti, con determinazione e positività.

Grato per aver avuto l’opportunità di poter apprezzare le incredibili bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del territorio astigiano e di conoscere la sua “gente” attiva, operosa e attenta ai valori della solidarietà sociale, rivolgo, a tutti, i miei più beneauguranti saluti.”

Alfonso Terribile