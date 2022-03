Asti, domenica ritorna la Fiera di Primavera

Dopo due edizioni saltate a causa della pandemia, domenica prossima, 3 aprile 2022, torna la tradizionale Fiera di Primavera per le vie della città di Asti, organizzata dal nostro Consorzio Euro Fiva 2000, in collaborazione con Confcommercio.

La Fiera, che nelle scorse edizioni vedeva oltre trecento bancarelle, si svolgerà lungo il solito percorso: Corso Dante, Corso Alfieri (da Piazza Alfieri a via Bocca), via Rossini, viale alla Vittoria, l’anello intorno a Piazza Alfieri e Piazza Libertà (vedi cartina sotto oppure clicca qui —->>> Primavera 2022_ per scaricare il pdf.

La Fiera di Primavera rappresenta il primo passo verso un ritorno alla normalità e un gustoso antipasto dei festeggiamenti patronali in programma tra fine aprile e inizio marzo, con l’intendimento dell’Amministrazione comunale di tornare al programma pre – pandemia con la Stima del Palio, sabato 30 aprile, il Lundes dji Feu in programma il 2 maggio, l‘Offerta del Palio, la minestra dei poveri e la tradizionale esibizione dell’Asta il 3 maggio e la Fiera Carolingia il 4 di maggio.