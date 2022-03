Asti, concluso il lungo intervento dei Vigili del Fuoco per l’incendio in frazione Sessant

I vigili del fuoco di Asti sono intervenuti in località Sessant per un incendio bosco che li ha tenuti impegnati dall’alba fino a pomeriggio inoltrato.

Per spegnere completamente le fiamme sono intervenute nove unità del comando di Asti con cinque automezzi; le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali.

L’area coinvolta dall’incendio è di circa tre ettari per un perimetro pari a circa ottocento metri lineari.