Asti, Asp sospende temporaneamente la distribuzione dei sacchetti per la raccolta della plastica

A causa della difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali, diffusa in questo particolare momento storico a tutto il settore industriale, a partire da lunedì 28 marzo, Asp sospenderà temporaneamente la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata della plastica.

Lo sportello del servizio Igiene Urbana di corso Cavallotti 45 (Enofila) rimarrà attivo nei consueti giorni e orari (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 12,30) per la distribuzione dei sacchetti per la raccolta dell’organico e dei piccoli contenitori per la raccolta differenziata.

Allo sportello Igiene Urbana è inoltre possibile richiedere il posizionamento, la sostituzione e la riparazione dei cassonetti, oltre alla sottoscrizione dell’accordo per il servizio integrativo di svuotamento contenitori all’interno delle proprietà condominiali. Le attività non domestiche, inoltre, potranno sbrigare le pratiche per l’accesso al centro di raccolta comunale.

Per informazioni: tel. 0141 434611, www.asp.asti.it e app Junker.