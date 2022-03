Asti, anche il gruppo consigliare “Maurizio Rasero Sindaco” aderisce alla fiaccolata per la pace

Riceviamo e pubblichiamo

Sono a comunicare che, come gruppo consigliare “Maurizio Rasero Sindaco”, intendiamo aderire con il Sindaco alla fiaccolata per pace indetta per domani 3 marzo 2022.

In qualità di Capogruppo “Maurizio Rasero Sindaco” non posso non far mie le parole di Olena Zalenska, moglie del Presidente Ucraino : “L’Ucraina è un paese pacifico. Siamo contro la guerra”… “Mondo intero guardate : lottiamo per la pace anche nei vostri Paesi”.

Olena è un architetto, scrittrice, scenografa, ma anche madre e mia coetanea. Nonostante la situazione sta trovando la forza di raccontare la guerra e anche supportare attraverso i social il suo popolo : a lei e a tutti i cittadini ucraini non possiamo far mancare ora la nostra vicinanza.

Ringraziando i Sindacati per l’iniziativa posta in essere, l’occasione ci è gradita per augurare

Buon lavoro

Francesca Ragusa

Gruppo “Maurizio Rasero Sindaco”