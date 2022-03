Asti, alla Bottega Rava e Fava prodotti dalla Palestina per un’economia di Pace

Parallelamente all’aiuto verso i profughi di guerra ucraini, la Cooperativa della Rava e della Fava sta lavorando al sostegno di organizzazioni che quotidianamente costruiscono economia di pace in territori difficili, martoriati da guerre.

Fino a fine mese la cooperativa promuove i prodotti di economia palestinese. Il rapporto diretto con l’organizzazione agricola e sociale palestinese PARC in questi anni ha portato a sviluppare numerose unità produttive in questa terra sempre più povera e martoriata da conflitti decennali.

“Sempre fragile e complicata la logistica per riuscire a far arrivare sui nostri scaffali i prodotti palestinesi; negli ultimi due anni a causa pandemia la situazione è peggiorata – commentano dalla Cooperativa – Ma grazie alla tenacia di tutti gli attori della filiera in questi giorni sono arrivati alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 mandorle sgusciate, cus cus e datteri medjoul. Il preordine fatto mesi fa grazie al sostegno di alcuni nostri soci è riuscito ad arrivare. Sono tutti prodotti coltivati in zone difficili della Palestina in campi profughi, o limitrofi al muro di confine. La difficoltà più grande è l’approvigionamento dell’acqua con accesso dai pozzi che negli anni sono stati chiusi o negati”.

“Nonostante le numerose difficoltà i piccoli produttori ogni giorno costruisono un’economia di pace che attraverso la coltivazione diventa riscatto non violento della propria terra. Il lavoro comune tra israeliani e palestinesi in questa organizzazione no profit è il segno tangibile che la pace è possibile. Un invito a venire conoscere questi prodotti della Terra. Un sostegno concreto all’ economia di Pace”.

COSTRUTTORI DI ECONOMIA DI PACE – PALESTINA 16-31 MARZO 2022