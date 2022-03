Asti, al via la nuova sistemazione del mercato di piazza Alfieri

“Dopo una assidua attività di dialogo e confronto con gli operatori e tenendo in considerazione la necessità di una riqualificazione del mercato nell’ottica di una maggior attrattività dello stesso e dello sviluppo dell’intero commercio cittadino, siamo arrivati al dunque” così dichiarano in una nota stampa il vicesindaco Marcello Coppo e il sindaco Maurizio Rasero.

Dal prossimo 16 marzo sarà infatti operativo il progetto sperimentale inerente la nuova sistemazione del mercato di piazza Alfieri. Secondo l’Amministrazione ci sarà una disposizione più ordinata e fruibile, sia per gli esercenti che per gli utenti. Sarà possibile così avere a disposizione circa 140 parcheggi all’interno della piazza durante i giorni di mercato e, prevedendo in tali giorni il parcheggio a corona, si darà maggior possibilità di ricambio.

Sarà utilizzata, ai fini dello spostamento anche la parte pedonale di nuova realizzazione, creando così un maggior collegamento tra piazza Alfieri e piazza Libertà.

Il Sindaco Maurizio Rasero dichiara: “Nonostante gli ultimi due anni in cui si sono dovuti limitare i contatti interpersonali, l’Amministrazione ha continuato a confrontarsi con gli operatori e il risultato è il giusto compromesso tra le diverse esigenze in campo, garantendo omogeneità nella disposizione dei banchi oltre che a maggior area di parcheggio per gli utenti, sia del commercio ambulante che per il commercio fisso”.

Il Vicesindaco Marcello Coppo dichiara: “Decine tra riunioni e sopralluoghi, anche in momenti di zona rossa, molti passaggi burocratici e problemi pratici di vario aspetto non hanno fermato la volontà di addivenire alla riqualificazione del mercato. Tale azione valorizza i concessionari di stallo, garantisce una geometria ordinata del mercato, consente di mettere a disposizione più parcheggio. Sono convinto che meglio di così non poteva essere fatto, Ora si parte”.

Nel retro della presente comunicazione troverete la piantina che descrive la nuova disposizione degli stalli.

RICOLLOCAZIONE PLANIMETRIA