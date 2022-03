“Aspettando Pasqua” nei punti vedita Rava e Fava con prodotti bio, equo e solidali

Sugli scaffali dei punti vendita della Cooperativa della Rava e della Fava sono arrivati le eccellenze dolciarie pasquali bio ed equo e solidali che accompagneranno una serie di eventi dal titolo: “Aspettando Pasqua”.

Tutti i prodotti possono anche essere acquistati on line https://shop.ravafava.it/shop/

Si parte sabato 2 aprile alla Bottega di via Cavour 83 con la presentazione e prenotazione delle uova di cioccolato artigianali del Laboratorio della Cooperativa LeAli di Costigliole d’Asti: la sorpresa può essere scelta dal cliente ed inserita nell’uovo. Ritornano inoltre le graziose scatole e scrigni di cioccolato.

Al NaturaSì invece sarà presentata la filiera delle uova pasquali Altromercato con particolare attenzione a Grow, l’uovo che fa crescere la foresta in una zona peruviana a forte rischio deforestazione. Per ogni uovo acquistato si pianterà un albero di cacao.

Sabato 9 aprile al NaturaSì di piazza Torino 14 è tempo di conoscere un’esperienza di economia di pace veramente esemplare: Sekem un’enorme oasi di sostenibilità e fratellanza nel deserto egiziano. Sarann presentati due loro prodotti: i datteri e le tisane del deserto.

In via Cavour spazio alla linea pasquale di Libero Mondo di Bra, cooperativa sociale pioniera del Commercio Equo e Solidale italiano: E-quality è il loro marchio di eccellenza artigiana.

Sabato 16 è dedicato ai prodotti di Libera Terra da terre confiscate alle mafie in Bottega ed alla Fattoria Di Vaira con le sue produzioni biodinamiche al NaturaSì di piazza Torino.

Dal 1° al al 16 aprile in Bottega per Costruttori di Economia di Pace si sosterranno i piccoli produttori etiopi di caffè del Consorzio di Cooperative SIDAMA, in un paese dilaniato da anni di guerra civile. Infine anche a Pasqua si può scegliere una cosmesi sostenibile per le persone e per l’ambiente: in questo periodo Natyr può essere la sorpresa giusta da scegliere.

APRILE 2022 PRIMA QUINDICINA