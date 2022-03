Articoli di ceramica per la casa alla Bottega Rava e Fava di Asti

Dal 9 al 21 marzo alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti proposta con ampio assortimento di artigianato in ceramica per la casa. Si andranno a conoscere tre filiere artigiane del circuito del commercio equo e solidale: Craftlink (Vietnam) , Sana Hastakala (Nepal) e Kasama (Tailandia).

La linea Home Altromercato è un lungo lavoro con professionisti e creativi italiani per la realizzazione di progetti di design innovativi che nascono per coniugare esperienza e ricercatezza tipica dello stile italiano con le capacità artigianali locali di diverse parti del mondo, in linea con la nostra cura per la casa, ma soprattutto con i nostri valori di sostenibilità ambientale e sociale.

Nel mondo o nel nostro paese, gli artigiani che realizzano i prodotti per la tua casa lavorano con mani esperte e attente ai minimi dettagli. Ogni oggetto non è seriale, ma un pezzo unico, realizzato secondo tecniche di lavorazione tradizionali, di quelle che si tramandano di generazione in generazione o che si imparano per passione. Potranno essere imperfetti, ma l’imperfezione rappresenta il loro valore aggiunto, la loro anima originale e genuina.

Seguendo mission e valori del commercio equo e solidale, i prodotti On Earth – ethical home sono realizzati con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al bene della persona. Un oggetto lavorato, tessuto o creato dall’argilla, stampato, dipinto, decorato, fatto a mano, non è mai anonimo: racchiude qualcosa di speciale, come il tocco di un uomo o di una donna, il vero valore da custodire.

Ogni oggetto di On Earth – ethical home ha molto di più di una funzione specifica, perché racconta anche straordinarie storie di bellezza, disegna trame e immaginari di felicità, unisce il design e la passione italiani con tradizioni e saperi di tante culture del mondo.

Dal 9 al 21 marzo sarà possibile trovare in Bottega una varietà di prodotti artigianali unici ed orginali: teiere, tisaniere, tazze e piatti, vasi e contenitori con nuove linee di complemento arredo.

SPECIALE CERAMICA PER LA TUA CASA DAL 9 AL 21 MARZO 2022