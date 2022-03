Aperte le candidature per due consiglieri dell’Associazione patrimonio vitivinicolo Langhe-Roero-Monferrato

Da oggi sono aperte le candidature per la nomina dei rappresentanti in due enti piemontesi.

Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, nomina di un membro del Consiglio di amministrazione.

Scadenza di presentazione delle candidature: 25 marzo 2022.

Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe – Roero e Monferrato, nomina di 2 componenti del Consiglio di amministrazione.

Scadenza di presentazione delle candidature: 11 aprile 2022.

Il testo dei bandi, i moduli per la presentazione delle candidature e tutte le informazioni utili sono a disposizione al seguente indirizzo: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine.