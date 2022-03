Angela Quaglia: “L’Amministrazione ha in programma di intitolare le vie della zona artigianale/industriale di Quarto?”

Riceviamo e pubblichiamo

Fornitori e clienti cercano a volte invano e con molte difficoltà le aziende che hanno sede nella zona artigianale di Quarto:

Le vie non hanno un nome e talvolta è capitato che i proprietari delle aziende devono dare indicazioni telefoniche ai corrieri e attenderli sul cancello per far vedere l’ubicazione.

Quando si tratta di bisarche il probleema si complica ulteriormente.

Basterebbe intitolare le vie, con una cartellonistica adeguata. Oggi c’è un solo cartello cumulativo con l’indicazione: zona artigianale di Quarto.

E’ così difficile inaugurare un po’ di vie ( un lavoro che piace tanto al nostro Sindaco) per facilitare la vita lavorativa ad aziende che hanno investito e pagato gli oneri di urbanizzazione?

Per questo ho presentato oggi un’interrogazione urgente.

La sottoscritta Quaglia Angela, consigliere comunale del gruppo CambiAMO Asti,

considerata la necessità di dotare la zona artigianale/industriale di Quarto dei servizi necessari al buon funzionamento delle aziende;

considerato altresì che ad oggi i servizi erogati nella zona sono molto scarsi;

considerato infine che le aziende che vi si sono insediate hanno regolarmente pagato gli oneri di urbanizzazione;

valutato che se le strade di accesso alla zona fossero chiaramente identificabili in quanto dotate di cartellonistica adeguata si consentirebbe un più facile accesso ai clienti e ai fornitori delle aziende stesse;

si fa notare che spesso i proprietari delle aziende devono dare ( telefonicamente) indicazioni sommarie a chi deve raggiungere il proprio capannone, mettendosi addirittura al cancello per indicare il luogo di scarico;

INTERROGA la S.V.

Per sapere:

1) Per quali ragioni non sono ancora state “battezzate” le strade di accesso alle aziende site nella zona artigianale/ industriale di Quarto;

2) Per quale ragione ad oggi vi è soltanto un segnale cumulativo di “zona artigianale” senza altre indicazioni;

3) Se l’Amministrazione ha in programma di intitolare le vie della zona, e in quali tempi, al fine di consentire a clienti e fornitori ( a volte a bordo di bisarche) di individuare con maggiore facilità il luogo di consegna.

Asti, 2 marzo 2022

Angela Quaglia- CambiAMO Asti