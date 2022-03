Anche Moncalvo ha aderito all’edizione 2022 di “Puliamo insieme”

Si è conclusa l’edizione “Puliamo Insieme” 2022, organizzata nel week end del 26-27/03, contemporaneamente in 62 comuni della Provincia di Asti.

Moncalvo ha partecipato nuovamente all’esperienza dopo il successo dell’edizione dell’autunno 2021, con la festosa partecipazione degli alunni della scuola elementare di Moncalvo e di molti volontari.

“Abbiamo aderito molto volentieri all’iniziativa proprio per la sua valenza educativa e didattica. Siamo orgogliosi che i nostri bimbi possano crescere con una coscienza ambientale, costruita anche grazie a queste piccole esperienze, e che possano trasmettere a tutti i cittadini un bel messaggio di rispetto per la nostra città e di corretti comportamenti” ha dichiarato l’Assessore Barbara Marzano.

Sono stati 40 i volontari che hanno raccolto i rifiuti abbandonati, dividendosi in 4 gruppi capeggiati dagli amministratori della città, raggiungendo anche la zona di Stazione e Valle San Giovanni, particolarmente bersagliata dall’inciviltà degli automobilisti che lanciano dai finestrini lattine e bottiglie. Interessate alla raccolta Via XX Settembre, Parco della Rimembranza, Corso Regina Elena, fino al vecchio mulino, via Cissello e via Ferraris.

Il lavoro puntuale di controllo degli abbandoni, grazie all’installazione delle fototrappole, ha permesso un significativo miglioramento della situazione sulle isole ecologiche cittadine, ma sono ancora molti gli atteggiamenti scorretti dei cittadini, uno su tutti la pessima abitudine di buttare a terra i mozziconi nonostante siano stati installati molti posacenere nuovi nel 2021.

“Moncalvo ha introdotto con la mia amministrazione una costante attività di lotta agli abbandoni e sono molteplici le giornate di raccolta organizzate in questi 3 anni con i volontari, per liberare il territorio dai rifiuti. Purtroppo i comportamenti scorretti sono ancora un punto debole, ma le giovanissime generazioni stanno dimostrando una grande sensibilità al tema ambientale e sono molto fiero dei bambini che insieme a me hanno passato una divertente mattinata, imparando i fondamenti dell’educazione civica” ha commentato il sindaco Christian Orecchia.

Il comune ha voluto rivolgere un ringraziamento alle maestre e ai bimbi intervenuti, agli educatori e ai ragazzi di Appartamento Aleramo Onlus, alla Protezione Civile, che ha vigilato sulla sicurezza della manifestazione e a tutti i volontari della Proloco, che hanno organizzato la merenda a fine mattinata.

Meteo permettendo è in previsione una nuova giornata di raccolta dei rifiuti sabato 02/04 alle ore 15, con ritrovo alla Stazione di Moncalvo.