Anche ad Asti la raccolta firme per una nuova legge per regolamentare il gioco d’azzardo

8000 firme da raccogliere in 6 mesi, per proporre al Consiglio Regionale del Piemonte di discutere una nuova legge per regolamentare il gioco d’azzardo nel nostro territorio.

E’ l’obiettivo che Libera, Acli, Arci, Cgil e Legambiente si sono date per la campagna di raccolta firme a sostegno della legge regionale d’iniziativa popolare, per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico.

“Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” è il nome della proposta di legge popolare ideata da una vasta rete di realtà che da anni si battono contro le povertà, le dipendenze e il contrasto alle mafie.

In tutta la Regione verranno organizzati banchetti per chiedere alle elettrici e agli elettori piemontesi sostegno al nuovo progetto normativo, che superi la legge regionale approvato dalla maggioranza Cirio, nel luglio dello scorso anno.

Ad Asti la campagna per la raccolta delle firme inizierà sabato 2 aprile, presso i Portici Anfossi di piazza Alfieri, tra le 9.00 e le 18.00.