Ambientiamoci: nuovo focus del Rotary all’Istituto Artom di Asti e Canelli

Nella mattinata di oggi, giovedì 10 marzo, è stato ospitato presso l’Aula Magna dell’Istituto Artom il momento di formazione “Ambientiamoci. Ambiente e salute, dalla promozione di una cultura ambientale alla promozione della salute”: l’interessante iniziativa progettata dalla prof.ssa Graziella Berta Professore Emerito di Botanica dell’Università del Piemonte Orientale e promossa dai cinque Rotary Club del Gruppo Piemonte Est (Alessandria, Asti, Canelli Nizza M.to, Casale M.to e Valenza) con il sostegno del Distretto Rotary 2032, di cui è Governatore la Dr.ssa Silvia Scarrone, è stata l’occasione per offrire agli studenti dell’indirizzo chimico in presenza e in collegamento streaming dalle classi della sede di Canelli un momento informativo e formativo su una delle sfide più importanti del presente, ovvero la tutela dell’Ambiente e la sua correlazione con la promozione della Salute.

“L’ambiente è l’ultima, nuova area focus del Rotary – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa per descrivere il loro intento divulgativo – Si abusa forse dei termini “salvaguardia dell’ambiente, cambiamento climatico, resilienza”, ma spesso non se ne comprende a fondo il significato e l’importanza per la salute fisica e psichica dell’uomo. Con questo progetto si intende contribuire a diffondere tra i giovani una conoscenza su temi ambientali, avvalendosi dell’esperienza maturata in questi ultimi trent’anni da ricercatori con elevata competenza nel settore”.

Dopo il saluto di benvenuto del Dirigente dell’ITIS Artom, Prof. Franco Calcagno, si sono succeduti nei saluti istituzionali Rotariani il Presidente del Rotary Club Asti, Dr.ssa Rossella Maggiora, il Presidente del Rotary Club Canelli Nizza M.to Dr. Aldo Zaio e l’Assistente del Governatore del Gruppo Piemonte Est, Dr Luigi Gentile, che ha sottolineato “il Rotary promuove cambiamenti positivi e duraturi per le Comunità Vicine, Lontane ed in Ciascuno di noi”, evidenziando con questo il Valore dell’esemplare progetto che, oltre a porre l’attenzione sulle aree Focus del Rotary International dell’ambiente e della prevenzione della malattie, esprime la volontà di “Investire” nelle nuove generazioni che sono il presente del futuro per le ns. Comunità.

Sono poi seguiti gli interventi della Prof.ssa Manuela Giovannetti, del Professore Emerito di Microbiologia Agraria Lorenzo Esposito, Dottore in Biologia Agro-ambientale, di Alice Miretto, Dottoressa in Scienze biologiche specializzanda in biologia nutrizione e ambiente, di Giulia Camurani, Dottoressa in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, e di Giulia Peruzzi, Dottoressa in Scienze Biologiche specializzata in Biotecnologie vegetali.

L’Ing. Alberto Peracchio, del Rotary Club di Alessandria e Referente del Progetto Ambientiamoci sottolinea che “oltre agli interventi mirati, tenuti da esperti e da giovani laureati in discipline scientifiche, si intende dare continuità al progetto e promuovere una ulteriore diffusione delle tematiche affrontate fornendo agli istituti un apposito “Set formativo- Ambientiamoci” composto anche di un bonus ore dei predetti esperti per ulteriori approfondimenti a supporto delle iniziative che le scuole vorranno attuare”.

Il Dirigente Calcagno conclude così l’interessante mattinata di lavori: “Ringraziamo per l’occasione offerta di poter presentare ai nostri ragazzi un progetto su questi importanti tematiche che trova una precisa collocazione all’interno dell’offerta formativa già in atto, con particolare riguardo all’indirizzo chimico. L’augurio è che i nostri studenti e le nostre studentesse possano trovare buoni spunti per elaborare un atteggiamento personale positivo e concreto sui temi proposti.”