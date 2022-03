Ambiente Asti presenterà sabato la propria lista a sostegno di Paolo Crivelli

È tempo di elezioni ad Asti: sabato mattina tocca ad Ambiente Asti presentare la propria lista in vista delle urne.

L’appuntamento è per sabato 26 marzo alle ore 11.15 in Piazza Statuto (in caso di maltempo al Foyer delle famiglie in Via Milliavacca).

“Noi di Ambiente Asti abbiamo mantenuto la barra dritta in tutta la gestione del sindaco uscente di centro destra, Maurizio Rasero – si legge in una nota – combattendo, contrastando, controllando, proponendo alternative rispetto a scelte che a noi parevano inadeguate se non nocive, approvando se invece se ne presentavano le condizioni. Fermi, rigorosi, indipendenti. Anna Bosia e Mario Malandrone, subentrati a metà legislatura a Rovera come da prevista turnazione, hanno sparato le ultime cartucce da oppositori ancora nei giorni scorsi, prendendo posizione contro il ritorno ai cassonetti dei rifiuti e l’abbandono del sistema di raccolta porta a porta che negli anni aveva qualificato Asti come città virtuosa. Agli inizi c’erano state le battaglie sul sostegno ai disabili cui la giunta di centrodestra toglieva come primo atto l’assegno mensile per una vita autonoma; così come sull’Agrivillage, sulla Coop al posto dell’Oasi dell’Immacolata, sulla cessione del settore cultura e musei alla gestione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio, sull’annessione ad Alba per la sviluppo e la promozione del territorio, sulle nuove scuole che si sarebbero volute in via Rosa e le ristrutturazioni degli altri edifici gravemente inadeguati, sull’inutile scorciatoia delle centraline mangiasmog poi infatti rimosse, sulle inefficaci misure per fronteggiare l’emergenza dei campi nomadi, sulle fantasiose trovate per annunciare a ritmo costante nuove iniziative, sul ricorso diventato ossessivo al volontariato per fronteggiare situazioni di disagio sociale che avrebbero richiesto invece investimenti seri e politiche concrete, abbiamo frequentato le periferie e frazioni del tutto marginali nelle priorità della giunta. Un elenco che può continuare per pagine e pagine, tante sono le interrogazioni e istanze da noi presentate a nome del nostri elettori nelle sedute in Consiglio; con risposte peraltro mai puntuali, rimandate di settimane se non mesi interi”

Ambiente Asti sosterrà, come le altre sei liste della coalizione, il candidato a sindaco Paolo Crivelli: “il nostro sostegno convinto a Paolo Crivelli sta a dimostrare che crediamo in una svolta, in una politica che non bada solo a distribuire premi in cambio di voti, che ha una visione, una proposta di governo, una squadra competente, una dedizione sincera. Avremo una lista che mescola l’esperienza e le novità giovanili di qualità che abbiamo scelto in diversi ambiti della società civile dal teatro, alla cultura, alla musica, all’ecologia, all’istruzione, alla sicurezza e ai diritti. Ci sono candidati simbolici di storia e futuro della città”