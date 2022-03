All’Assemblea Ordinaria dei Delegati della Sezione A.N.A. di Asti gli Alpini astigiani si rinnovano: votati sei nuovi Consiglieri

Nel salone del Consiglio del Palazzo della Provincia, gli Alpini astigiani presieduti da Fabrizio Pighin, si sono riuniti ieri, domenica 13 marzo, nel pieno rispetto delle normative anti-covid, per l’Assemblea ordinaria dei Delegati della Sezione ANA di Asti alla presenza del Vice Presidente Nazionale dell’A.N.A. Giancarlo Bosetti.

A formulare gli auguri di buon lavoro è intervenuto il Sindaco di Asti, l’alpino Maurizio Rasero, che ha voluto testimoniare la vicinanza della città di Asti con il lavoro svolto nelle varie attività dalle Penne Nere astigiane e formulare i migliori auguri per le celebrazioni del centenario della Sezione in programma per il 9 e 10 aprile prossimi. Ha poi preso la parola il presidente Pighin che ha illustrato la sua relazione morale, che comprendeva anche le relazioni dei vari Referenti delle Commissioni; sono stati quindi approvati il bilancio consuntivo 2021 e quello preventivo del 2022. I delegati presenti in rappresentanza degli aventi diritto di voto degli oltre 2800 soci hanno eletto alla carica di Consigliere: Piergianni Bersano, Fernando Del Raso, Ugo Faussone, Marco Garrone, Francesco Giaretti e Simone Giraudi. Sono stati eletti come Revisori dei conti Franco Mastrolia e Carlo Ollino.

Nel corso dell’Assemblea il presidente Pighin ha svelato in linea di massima il programma delle celebrazioni del Centenario. Le attività si concentreranno nelle giornate del 9 e 10 aprile. Sabato 9 dopo l’inaugurazione della cittadella militare, realizzata in collaborazione con la Brigata Alpina Taurinense, al pomeriggio in Piazza San Secondo e poi nella Collegiata dedicata al Santo Patrono di Asti, ci sarà un primo momento di ritrovo per gli Alpini; sabato sera grande festa denominata “Notte Verde”. Domenica mattina si svolgerà la sfilata con la partecipazione dei numerosi Alpini in rappresentanza delle diverse Sezioni ANA del Nord d’Italia che partirà da piazza Cattedrale fino in piazza della Libertà, transitando in corso Alfieri e piazza Alfieri.

In Piazza della Libertà davanti al monumento degli Alpini saranno resi gli onori ai Caduti e consegnato l’assegno per l’acquisto di un pulmino attrezzato all’ANFFAS, seguirà la consegna della “Targa del Centenario” offerta dalla Fellowship Rotariani Alpini che sarà poi apposta in Corso Dante dove nel 1922 si trovava il Caffe Dante, prima sede dell’Sezione ANA di Asti. Al termine in Piazza Alfieri si terrà sotto una tensostruttura Alpina il Pranzo del Centenario. Infine al pomeriggio in piazza Libertà l’ammainabandiera concluderà i festeggiamenti. Una due giorni intensa in cui gli Alpini ritorneranno ad essere i protagonisti ad Asti. Ma nel corso dell’anno vi saranno numerose altre sorprese per onorare la memoria dei Padri Fondatori.

Nella foto principale: Il tavolo della presidenza dell’Assemblea durante i lavori al Salone del Palazzo della Provincia.

Nella foto sotto: Il salone consiliare della Provincia durante l’Assemblea delle Penne Nere astigiane.