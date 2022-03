Alla Casa di Riposo della Città di Asti c’è aria di primavera, i ringraziamenti alla One More Life Onlus

Riceviamo e pubblichiamo dalla Casa di Riposo Città di Asti

Le nostre salette da pranzo del reparto Pensionanti hanno assorbito il colore del sole, vestendosi di giallo e dando un tocco di allegria e rinnovata luminosità.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla donazione dell’associazione ONE MORE LIFE ONLUS, che per tramite del suo Presidente, il Sig. Malfatto, ha regalato alla Struttura le latte di colore necessarie, al lavoro del volontario dell’associazione CON TE ODV Sig. Enrico Discerni e degli Ospiti della Struttura.

E così tra una battuta e una chiacchera, un po’ di musica di sottofondo che mette allegria, sono iniziati i lavori di tinteggiatura.

Ma il significato di questo gesto va al di là dell’aver reso più belle le nostre sale da pranzo: abbiamo permesso ai nostri ospiti e al volontario di sentirsi ancora utili, parte di una società che troppo spesso relega d un ruolo marginale chi decide di abitare in una residenza per anziani o prestarci la sua opera nel tempo libero.

Insomma con questo atto di generosità dell’Associazione One More Life Onluss abbiamo raggiunto due importanti obiettivi: il primo di tipo educativo, le persone hanno sempre un valore, posseggono dei doni che possono essere valorizzati attraverso l’utilizzo delle giuste “chiavi” e reso più piacevole il momento della condivisione del pasto in un ambiente più luminoso e piacevoli.

I gesti di gratuità rendono migliore la vita di ognuno di noi. L’auspicio è che l’esempio del Presidente Malfatto, non nuovo a questi interventi per la nostra casa, possa essere seguito da tante altre persone che sapranno di aver reso felice e partecipe alla vita i nostri abitanti e chi ci è vicino.