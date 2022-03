Alla Bottega Rava e Fava di Asti zuccheri di canna buoni ed etici

Uno zucchero buono nasce solo in filiere etiche che rispettano le persone ed il pianeta.

Dal 9 al 20 marzo alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 è il momento giusto per scoprire tutti gli zuccheri di canna da filiere etiche garantite a marchio Altromercato. Sono ben 9 filiere eque e dirette con 8 origini tutte certificate biologiche da produttori del commercio equo e solidale del Costa Rica, Colombia, Ecuador, Paraguay,Mauritius, Filippine, Thailandia e Cambogia.

Due sono gli storici zuccheri integrali con 100% estratto di canna da zucchero e non raffinati (lavorazione artigianale in piccole unità produttive): il Dulcita ecuadoregno ed il Mascobado filippino. Tre zuccheri grezzi di canna piacevolmente croccanti a cristalli grossi e non sbiancato nè colorato: il Demerara del Costa Rica, il Picaflor ed il Manduvirà del Paraguay. Un’eccellenza è il Fior di Cocco specialità cambogiana integrale a lavorazione artigianale.

Filiera etica significa garanzia di un prezzo equo ai piccoli contadini organizzati in cooperative con l’integrazione di un premio fair trade ed un premio per la coltivazione biologica; relazioni dirette senza intermediari e pianificate a lunga durata; supporto all’agricoltura familiare con produzioni sostenibili dal punto di vista sociali ed ambientali; tutela della biodiversità e del rispetto del suolo; garanzia di canali di accesso al credito tramite il prefinanziamento.

La concretezza e la fattibilità di questo tipo di economia in questi anni ha prodotto risultati sorpendenti. Manduvirà: per la prima volta nella storia del Paraguay, i coltivatori sono proprietari di uno zuccherificio grazie anche al sostegno dei soci Altromercato. L’organizzazione contadina filippina PFTC è riuscita ad attivare 5 mulini di proprietà, uno per ogni cooperativa di coltivatori di canna da zucchero grazie al sostegno di Altromercato. La Cooperativa agricola COPROPAP ecuadoregna sta in questo periodo costruendo un mulino comunitario per la lavorazione della canna da zucchero grazie al nostro sostegno.

Dal 9 al 23 marzo è il momento giusto per scoprire tutti gli zuccheri della Bottega Altromercato con una promozione: 20% di sconto su tutte le confezioni acquistate.

ZUCCHERI ALTROMERCATO DAL 9 AL 20 MARZO 2022