ALBATTLE2022 seconda edizione: le città gemelle Alba e Banská Bystrica unite dalla cultura HipHop

La passione per la cultura HipHop torna ad unire la città di Alba e la città di Banská Bystrica in una tre giorni, dal 25 al 27 marzo 2022, organizzata dall’Associazione Be-Street in collaborazione con i ragazzi slovacchi di The Legits Blast e con il Comitato di gemellaggio.

Commenta l’Assessore ai Gemellaggi Carlotta Boffa «Le due città gemelle hanno scoperto di avere una passione in comune e l’anno scorso hanno promosso un evento sportivo dedicato alla cultura HipHop. #ALBATTLE2022 vedrà anche quest’anno disputarsi una gara di alto livello, grazie al progetto Europeo Creative Europe: Europe Cypher (E-Cypher) che vede l’Associazione Be-Street come ente capofila. Sarà un occasione per i nostri ragazzi di apprendere molto dai loro coetanei europei frequentando workshop, dimostrazioni e partecipando ad eventi musicali».

VENERDI’ 25 MARZO 2022

Ore 15:00 skate park – ZONA H

Dimostrazione “Skate Jam Session” con la partecipazione di un team di professionisti appassionati di skateboard. Intrattenimento musicale.

Ore 20:00 Collisioni Circus piazza Medford

Serata dedicata alla disciplina del RAP, dimostrazioni e Dj Set.

SABATO 26 MARZO

Ore 10:00

RAP TOUR giro turistico della città di Alba insieme ad una guida turistica, un rapper ed un Dj. Info: associazionebestreet@gmail.com

Ore 11:30 Biblioteca Civica

Incontro con i rappresentanti del Comitato di Gemellaggio e visita alla mostra fotografica di Banská Bystrica.

Ore 15:00 Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra”

Presentazione dell’iniziativa a cura dell’Assessore ai Gemellaggi di Alba Carlotta Boffa e del Comitato Alba – Banská Bystrica.

Inizio del Breaking Contest E-CYPHER ALBAttle. La giuria decreterà i migliori 8 kids ed i migliori 16 BBoy e BGirl selezionando i finalisti di ogni categoria e i nuovi vincitori delle qualificazioni Nord Italy di Check The Style ad ALBATTLE 2022.

DOMENICA 27 MARZO

Dalle ore 9:00 Collisioni Circus piazza Medford

Conferenza sulla nascita del Breaking in Europa. Workshop e approfondimenti.