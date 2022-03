Alba: nuove disposizioni per l’accoglienza dei cittadini di nazionalità ucraina

L’Amministrazione albese prosegue gli incontri di approfondimento per la gestione dell’accoglienza dei cittadini di nazionalità ucraina. Quotidianamente vengono diramate nuove indicazioni operative che il Comune intende condividere con la cittadinanza man mano che ne viene a conoscenza.

In data odierna si è tenuto un incontro di raccordo tra alcune delle entità pubbliche coinvolte, tra cui Comune di Alba, Asl CN2, Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero, Caritas, e si è convenuto quanto segue:

COME OFFRIRE ACCOGLIENZA

La Regione Piemonte sta raccogliendo la disponibilità di famiglie e singoli all’accoglienza temporanea dei nuclei famigliari provenienti dall’Ucraina.

Chi desidera manifestare la propria disponibilità all’accoglienza temporanea dei nuclei famigliari provenienti dell’Ucraina può fare riferimento alla Regione Piemonte. Il modulo da compilare e tutte le informazioni sono reperibili a questo link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/emergenza-umanitaria-ucraina-avviso-pubblico-per-laccoglienza-dei-profughi

COME DENUNCIARE LA PRESENZA IN ALBA

Entro 48 ore dall’arrivo nel Comune, è obbligatorio che gli ospitanti consegnino la dichiarazione di ospitalità, con allegati la fotocopia di un documento di identità dell’ospitante, la fotocopia di un documento del cittadino ucraino ospitato o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dallo stesso.

Il modulo si può ritirare presso l’UFFICIO ANAGRAFE del Comune di Alba in Piazza Risorgimento 1 NELL’ORARIO DI APERTURA DELLO SPORTELLO:

MARTEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’: dalle ore 8.30 alle ore 12.30

GIOVEDI’: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30

SABATO: dalle ore 8.30 alle ore 12.00

Il modulo dovrà essere restituito compilato all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di Alba, previo appuntamento.

Seguirà la trasmissione della predetta documentazione all’ASL CN2 per la creazione del Codice STP al fine dell’effettuazione obbligatoria entro le 48 ore dall’ingresso in Italia del test molecolare o antigenico per Sars-Cov-2 e per l’acquisizione dei conseguenti diritti sanitari previsti.

COME CHIEDERE ASSISTENZA

I cittadini e le cittadine ucraine giunti ad Alba che non siano in contatto con famiglie italiane o con Organizzazioni del Terzo Settore possono rivolgersi a:

Ufficio Stranieri

Via General Govone 11 – Alba tel. 0173 292352

ufficio.stranieri@comune.alba.cn.it

Caritas Alba tel. 371 5831924

caritas@alba.chiesacattolica.it

L’Amministrazione, infine, ricorda che è stata attivata una raccolta fondi a favore della comunità ucraina.

Questo l’Iban su cui poter fare le donazioni:

IT18D0306922540100000046016

Comune di Alba – Servizio di Tesoreria

Banca Intesa San Paolo

Importante scrivere nella causale “Alba per l’Ucraina”