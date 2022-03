Al via il corso “Nonni Connessi” organizzato dall’Anteas Asti in collaborazione con l’Istituto Artom

Prende il via, questa settimana il corso intitolato “NONNI CONNESSI” organizzato dall’ANTEAS di Asti, in collaborazione con l’Istituto Superiore Artom. Il corso si pone come obiettivo quello di insegnare ai meno giovani l’uso degli strumenti informatici come: smartphone, tablet e computer.

Il corso che partirà il 30 di marzo, ha riscosso molto successo e vedrà la partecipazione di 40 scolari “diversamente giovani” seguiti da 4 insegnanti dell’Istituto più gli alunni della classe quarta di informatica. Un progetto che andrà valutato oltre che per la sua finalità didattica anche come un’interessante esperienza sociale funzionale allo scambio/collaborazione intergenerazionale tra i giovani ed i meno giovani.

Questo lungo periodo pandemico ha modificato drasticamente le vite e le abitudini delle persone, obbligandole a rimanere isolate nelle loro case. Si sono interrotti quasi tutti i rapporti sociali diretti con amici, parenti e familiari. In questo contesto è venuta in aiuto l’informatica che con videochiamate, videoconferenze ha rivitalizzato i rapporti interpersonali.

È estremamente importante, per tutti, ma in particolar modo per le persone anziane saper interagire con le nuove tecnologie per non sentirsi isolati. Da qui l’intuizione di ANTEAS Asti di istituire un corso mirato ad accrescere le competenze digitali di chi, per ragioni di età ed attitudine è meno abituato a fruire delle opportunità offerte dai nuovi media.