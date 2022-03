La mattinata di sensibilizzazione sulla tematica del contrasto alla violenza di genere, promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Asti e dalla Commissione Comunale Pari Opportunità, ha visto un teatro Alfieri gremito di studenti attenti e silenziosi, coinvolti dall’atmosfera creata dalla performance teatrale “Il nostro nome…donne”.

Sul palco, protagoniste dello spettacolo, alcune componenti della Commissione Pari Opportunità dirette dal regista Alessio Bertoli che si sono messe in gioco attraverso lo strumento del teatro, veicolando un messaggio di impegno e di contrasto alla violenza in tutte le sue forme, alle studentesse e agli studenti presenti.

Presenti all’evento oltre 280 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città tra cui l’Istituto Artom, il Quintino Sella, Enaip Piemonte csf Asti, l’Istituto San Secondo, il Liceo Ugo Foscolo, l’Agenzia di formazione professionale Colline Astigiane e il liceo Artistico B. Alfieri.

Hanno introdotto la mattinata il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore alle Pari Opportunità Elisa Pietragalla sottolineando l’importanza della tematica trattata e ricordando quanto sia fondamentale un confronto continuo su questi temi per sostenere il percorso di costruzione di una società più inclusiva e attenta all’altro, più rispettosa e tutelante.

La Presidente della Commissione Pari Opportunità Nadia Miletto, al termine della performance teatrale, ha presentato attori e attrici della Commissione Comunale Pari Opportunità coinvolti nello spettacolo insieme agli allievi della scuola Teatralmente di Alessio Bertoli.

Il programma della mattinata prevedeva, dopo la visione dello spettacolo teatrale, un dibattito con gli studenti con specialisti del settore; sono intervenuti sul palco il Tenente Roberto Iandiorio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti, la Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Asti dott.ssa Daniela Campasso e il Centro Antiviolenza L’Orecchio di Venere con la dott.ssa Francesca Maccario.

L’evento, inserito nel calendario di iniziative promosso in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna dell’8 marzo 2022, verrà replicato in serata alle ore 21.00 al Teatro Alfieri per la cittadinanza.