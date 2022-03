Al NaturaSì di Asti una giornata dedicata agli “Essenziali per Natura”

Proseguono gli appuntamenti dedicati al consumo responsabile e sostenibile al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 ad Asti e sabato 26 marzo sarà dedicata una giornata su Essenziali per Natura, una selezione di oltre 100 prodotti di prima necessità da agricoltura biologica e biodinamica di nostre filiere a prezzo vantaggioso.

Essenziali per Natura è un paniere sociale nato nell’ottobre 2020 e rivisto lo scorso autunno con durata annuale, per diffondere un’alimentazione sana quotidiana come stile di vita.

Pasta, passata, frollini, bevande vegetali, caffè, olio, condimenti per pasta, fette biscottate, creme spalmabili e tanti altri, ma anche prodotti sfusi e frutta e verdura dei Così per Natura, imperfetta certo, ma ugualmente buona. Un paniere completo di prodotti scelti tra quelli che meglio rappresentano i nostri valori, pensati per i diversi momenti della giornata e proposti a un prezzo vantaggioso.

Un progetto che vede coinvolta tutta la filiera, dal produttore al punto vendita con un grande sforzo economico di contenimento del prezzo finale di vendita che nel contempo garantisce eccellenze alimentari di altissima qualità.

Un pacchetto di prodotti a un prezzo conveniente, nel rispetto della giusta retribuzione agli agricoltori e a tutti i soggetti coinvolti nella catena di produzione e distribuzione.

L’operazione poggia su tre linee al fine di garantire alimenti vitali per tutte le tasche:

Prodotti sfusi

Con la proposta dei prodotti sfusi, si riduce l’impatto ambientale dovuto agli imballi secondari, si acquista solo il necessario e il prodotto costa meno.

Prodotti sobri

Un paniere di prodotti semplici, non lavorati, veramente indispensabili per la persona.

Prodotti solidali

A partire dai prodotti ortofrutticoli, vogliamo superare l’ostacolo del tutto uguale e uniforme, che è l’esatto contrario dell’azione di Madre Natura. La diversità, invece, genera ricchezza e fertilità. Questi prodotti sono più accessibili, di grandezza o forma appena diverse dal “canone”, ma danno ai nostri contadini l’opportunità di avere minor scarto.

Sabato prossimo presentazione dell’intero paniere sociale con spazio informazione dedicato

GIORNATA ESSENZIALI PER NATURA 26 MARZO 2022