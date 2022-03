Al NaturaSì di Asti una giornata a zero rifiuti con i detersivi ecologici alla spina

Sabato 19 marzo Progetto Plastic Free – Zero Rifiuti con la proposta dei detersivi ecologici alla spina certificati ICEA e detergenza pulita AIAB al NaturaSì di piazza Porta Torino con spazio dedicato, Ecoriciclo con i detersivi a proprio marchio: per tutta la giornata sconto del 10% su tutte le ricariche.

L’Ecoriciclo detersivi permette di riutilizzare più volte gli appositi flaconi da un litro di alcuni prodotti che fanno parte della linea di detersivi ecologici Ecor Casa:

Detersivo piatti e stoviglie con aloe vera e olii essenziali di arancio e limone

Detersivo capi delicati per bucato a mano e lavatrice al profumo di Marsiglia

Ammorbidente con olio essenziale di lavanda

Detersivo per pavimenti con olio essenziale di pino

Come funziona?

Al NaturaSì è possibile trovare flaconi da 1 litro dei suddetti prodotti dotati del marchio Ecoriciclo: al primo acquisto del flacone pieno di detersivo il negoziante applica sul flacone un’etichetta con un nuovo codice a barre che farà sì che quando si tornerà in negozio per riempire nuovamente dall’apposito distributore lo stesso flacone il prezzo applicato sia ridotto del 20%.

In sostanza oltre a fare un gesto utile per l’ambiente riducendo il consumo di plastica (e quindi di energia ed inquinamento per produrla, trasportarla e smaltirla ) viene premiata la ricarica: ogni riutilizzo del flacone si ha un risparmio del 20% sul prezzo finale del prodotto.

