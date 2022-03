Al NaturaSì di Asti frutta e verdura imperfetta ma buona: la campagna”Così per Natura” contro lo spreco alimentare

I “Così per Natura” è ortofrutta imperfetta, solo un pò più grande o un pò più piccola o semplicemente dalla forma insolita, ma ugualmente buona, proposta ad un prezzo vantaggioso: offrire un prodotto biologico a prezzi ridotti, per non sprecare alimenti sani che hanno richiesto energia e lavoro nella produzione, per offrire un vantaggio economico agli agricoltori che da questa situazione subiscono una perdita importante.

Secondo i dati Fao in Italia, ma anche nel resto d’Europa, il 20% dello spreco di frutta e verdura inizia proprio dai campi con prodotti che – a causa di imperfezioni o mancato raggiungimento degli standard – vengono svenduti all’industria o addirittura abbandonati sui terreni senza essere raccolti. L’iniziativa Così per Natura ha permesso di passare dal 20% al 4% di prodotto scartato, con un guadagno in termini economici, ambientali, ma anche di consapevolezza alimentare che va dal campo alle nostre tavole.

650 tonnellate di ortofrutta venduta negli oltre 220 negozi NaturaSì che partecipano all’iniziativa: è il bilancio 2021 di Così per Natura, progetto di NaturaSì in collaborazione con Legambiente che ha l’obiettivo di contrastare lo spreco alimentare a partire dal campo.

E’ un cambio di mentalità nell’approccio al consumo veramente importante nella lotta allo spreco alimentare. Sabato prossimo 5 marzo al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 ad Asti è possibile conoscere i tantissimi ‘Così per Natura’: i kiwi fuori calibro, le mele mignon, le patate dalla forma insolita e le carote un po’ grandi.

I COSI’ PER NATURA