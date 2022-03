Al Museo del Palio di Asti si inaugura la mostra “Il Palio in pista”

Si inaugura venerdì 11 marzo al museo del Palio di Asti alle ore 17,30 la nuova mostra “Il Palio in pista.Colori e simboli nella corsa del Palio di Asti”. Allestita grazie alla sempre preziosa collaborazione di Rioni, Borghi e Comuni, prevede l’esposizione di “gavardine” (casacche) e caschetti che hanno raccontato la storia della corsa del Palio di Asti.

Sarà quindi possibile ammirare tra le altre, la casacca vincitrice di Andrea Mari, per il Rione Santa Caterina, quella di Domenico Ginosa vincitore nel 1973 per il Borgo San Pietro o quella del Comune di Baldichieri, indossata dall’indimenticabile Alessandro Pelissero. I manufatti, tutti pezzi unici, sono ricchi di aneddoti e curiosità, come i cuori dipinti sulla casacca di San Martino San Rocco o il motto, “oscurato” prima della corsa sulla casacca

vincitrice indossata da Martin Ballesteros per Santa Maria Nuova, per scongiurare i 28 anni di digiuno di vittorie.

L’esposizione è corredata e completata da immagini della corsa in cui sono immortalati i principali protagonisti degli ultimi cinquant’anni di Palio. Le fotografie provengono dal fondo “Astifoto”, recentemente acquisito tra le collezioni fotografiche dell’Archivio Storico per dono del signor Luigi Poggi, e da altre serie fotografiche di proprietà dell’Archivio stesso.

Sarà inoltre possibile, attraverso manifesti, documenti, regolamenti ed immagini, osservare come il vestiario e l’equipaggiamento dei fantini siano cambiati nel corso dei secoli.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento della capienza del Museo, ma per l’accesso è necessario il rispetto dell’attuale normativa anti covid (super Green pass e mascherina ffp2).