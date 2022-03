Sabato sera al Diavolo Rosso di Asti, si è tenuta la presentazione dei candidati under 35 della lista “Uniti si può insieme a Paolo Crivelli.

“La serata è stata un grande successo, a dimostrazione del fatto che in Asti c’è un nucleo importante sensibile ai temi dei diritti civili, del cambiamento climatico, dell’offerta culturale, dello sviluppo di un distretto economico che integri città e provincia – spiega il consigliere Mauro Bosia – siamo la parte di città che si oppone all’ondata nera di intolleranza, qualunquismo e superficialità che ha invaso il nostro paese negli ultimi anni. Siamo tanti e siamo carichi. Abbiamo il compito storico di ribaltare i “non si può fare” e “si è sempre fatto così” che hanno fatto diventare Asti una città asfittica. Per farlo, vogliamo coinvolgere tutti i progressisti, quelli che desiderano vivere in un luogo aperto, dinamico, consapevole del proprio passato ma aperto ad uno stile di vita europea e contemporaneo”.