Al Castigliano un progetto per il corso serale: “A tuppertù”, l’Istituto incontra i servizi e le associazioni del territorio

All’IIS Castigliano di Asti ha preso il via il progetto “A tuppertù” ideato per soddisfare le specifiche esigenze del corso serale ad indirizzo Socio-sanitario e strutturato in diversi momenti di incontro, confronto e collaborazione con i servizi e le associazioni presenti sul territorio astigiano.

La professoressa Marina Pallavicini, responsabile del progetto, spiega che questa opportunità è stata offerta agli studenti al fine di arricchire il loro percorso di un sapere fattivo proveniente da esperti esterni e da coloro che, in veste di studenti lavoratori, possono trasmettere ai compagni di corso l’esperienza lavorativa acquisita negli anni.

Ad aprire la serie di incontri sono stati i Nidi d’infanzia del Comune di Asti “Il Gabbiano”, “La Coccinella” e il “Colibrì” con la coordinatrice Piera Dabbene, l’educatrice Luciana Vorraro e la signora Maria Strati.

Nel successivo appuntamento gli studenti si sono confrontati con la particolare realtà del SerD, grazie alla coordinatrice Ombretta Conti hanno potuto approfondire la conoscenza nel mondo delle dipendenze, tema purtroppo di estrema attualità.

Protagonista del terzo incontro è stata l’Associazione di clownterapia “l’Arte del sorriso” dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere la storia, la mission e le esperienze dell’Associazione; inoltre è stata data loro la possibilità di cimentarsi in giochi di abilità, gag e magie. È stato ricevuto un invito speciale alla Giornata Nazionale del Naso Rosso che si terrà nel mese di maggio.

Il professor Giuseppe Civitate, responsabile del corso serale, afferma che gli incontri hanno coinvolto e suscitato grande interesse da parte dei partecipanti consentendo di gettare le basi per future collaborazioni, fondamentali per rendere più fruttuoso il dialogo tra la scuola e il territorio.