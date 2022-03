Al Castigliano di Asti ragazze ucraine e russe insieme nel segno della pace e dell’amicizia tra i popoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Martedì 8 marzo 2022

Momento toccante oggi al Castigliano tra due ragazze ucraine e Anna.

Anna è di origini russe, da anni residente ad Asti ed è un’alteta che gareggia nel Team Ciclistico Servetto.

Il 22 febbraio scorso sono arrivate dall’Ucraina Marina e Vittoria per gareggiare con i colori del team. E poi all’improvviso la guerra ha sconvolto le loro vite. Si sono ritrovate lontane dal loro paese e dalle loro famiglie e senza conoscere la nostra lingua, possiamo quindi immaginare l’angoscia che provano e che si può leggere nei loro sguardi.

Ma qui hanno trovato Anna che sta loro vicina, a dimostrazione di come la pace e l’amicizia sia possibile nonostante le differenze tra popoli.

Oggi Anna le ha accompagnate a scuola, dove ha voluto portare il suo aiuto per l’Ucraina, e dove le ragazze hanno potuto constatare la solidarietà e la vicinanza degli astigiani. E la scuola ha promesso il suo impegno per l’apprendimento della lingua. In questi giorni terribili questa è una bella pagina di amicizia e solidarietà che fa ancora sperare positivamente.

E ringrazio Anna, Marina e Vittoria per la loro presenza all’inaugurazione della panchina rossa dedicata ad Anna Amerio Vigazzola, evento organizzato dalla Commissione Provinciale Pari Opportunità.

La Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Asti

Bianca Marina Terzuolo