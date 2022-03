Addio a Walter Mortara, il “frate” del Carroccio, borghigiano di Santa Maria Nuova da sempre

Un altro pezzo di storia del Palio di Asti ci lascia per sempre. Si è spento infatti Walter Mortara, borghigiano di Santa Maria Nuova e storico volto del Carroccio, dove impersonava il frate che accompagnava il Palio nel tragitto da piazza Cattedrale a piazza Alfieri corsa a pelo

“Con profondo cordoglio siamo costretti ad annunciare la scomparsa del nostro carissimo borghigiano – annuncia il comitato rosa azzurro in un post su facebook – capotecnico delle ferrovie, abitava da sempre accanto alla sede. E’ stato per anni una delle anime pulsanti di Santa Maria Nuova. Sempre il primo ad aiutare e l’ultimo ad andarsene. Sempre disponibile, anche nel sociale ( nel 2007 il Borgo Don Bosco gli aveva conferito il Palio dell’amicizia per la sua attività al servizio del prossimo).

Della sede aveva da sempre le chiavi e c’era sempre per tutti, specialmente per gli anziani ed i bisognosi del Borgo.

Dal 1997 era “prestato” al Comune ( come ci diceva lui) per impersonare il frate del Carroccio.

E quella sua barba bianca e l’aria bonaria che ci riservava quando passava davanti alla nostra tribuna, scuotendo la “martinella” ci ha portato bene : ben 4 palii vinti per i nostri colori. Ricordava sorridendo quello del 2000, con la strada percorsa a piedi con il drappo perché pioveva, ma ci aveva portato bene dopo 28 anni di digiuno”

Arrivederci Walter, te ne sei andato in punta di piedi, come in punta di piedi hai sempre fatto tanto per noi, ma non te ne sei mai vantato perchè tu ripetevi sempre che non avresti mai potuto rinunciare all’amore per il Palio, il tuo Borgo, la tua Città“