Ad Astiss corsi di formazione gratuiti per diventare addetto alla viticoltura o accompagnatore naturalistico

Conferenza stampa di presentazione, nell’aula magna Umberto Veronesi, polo di Astiss, questa mattina l, lunedì 7 marzo, di due corsi professionali finanziati attraverso i Fondi strutturali di investimento europei, finalizzati a formare figure professionali ricercate sul mercato del lavoro. I settori di interesse sono la vitivinicoltura e il turismo verde. Un terzo corso rivolto ai servizi alla persona verrà presentato lunedì 14 marzo.

Accolti dal “padrone di casa”, Mario Sacco, Presidente del consorzio Astiss, con il direttore Francesco Scalfari, sono intervenuti alla conferenza stampa il presidente della provincia di Asti, Paolo Lanfranco, il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, e, in rappresentanza della camera di commercio Alessandria Asti, Renato Goria.

Mario Sacco presidente del consorzio universitario Astiss: “l’università attraverso i fondi europei propone nuove iniziative formative di particolare interesse per i giovani, ma non solo. I due anni di pandemia ci hanno permesso di ampliare l’offerta didattica e implementare nella sede astigiana nuove tecnologie destinate allo studio e alla ricerca. Mi riferisco alle lauree magistrali, ai master, ai corsi di formazione, ma anche all’ampliamento degli spazi destinati alle lezioni, ai laboratori scientifici dotati delle più moderne tecnologie, per compiere i primi passi verso una concreta attività di ripresa e resilienza. Con questi nuovi corsi compresi nell’offerta complessiva intendiamo concretizzare il ruolo dell’università astigiana quale incubatore di progetti di crescita e sviluppo territoriale”.

Due i percorsi, vediamoli.

Accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale

Al termine del percorso l’allievo diventerà un accompagnatore naturalistico, guida escursionistica ambientale: per professione, accompagnerà singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico e ambientale illustrandone le caratteristiche e fornendo nozioni generali dal punto di vista del folclore, delle tradizioni, della storia e dell’arte; inoltre al termine del percorso l’allievo saprà elaborare e individuare itinerari e percorsi percorribili sia a piedi che in bici apprendendo le nozioni di base del cicloturismo e del podismo ricreativo. Il corso è rivolto a disoccupati e occupati maggiorenni. Minimo allievi: 14, massimo 20; le ore di corso 332, 50 quelle di tirocinio.

Addetto alla viticoltura e alle operazioni di cantina.

Al termine del percorso l’addetto alla viticoltura e alle operazioni di cantina interverrà a livello esecutivo occupandosi della coltura della vigna e della produzione di uva. Durante tutta la stagione viticola si occuperà dei lavori necessari alla cura del vigneto, dalla germogliazione alla vendemmia, attraverso la potatura e le altre attività peculiari per la qualità del prodotto finale. Sorveglierà lo sviluppo delle piante e la maturazione delle uve anche con l’utilizzo di nuove tecnologie. Si occuperà inoltre dei lavori inerenti alle operazioni di cantina. Attraverso l’esperienza e successivi aggiornamenti, potrà acquisire una maggiore autonomia e responsabilità nel proprio ruolo: gestirà i cicli di coltivazione e della produzione in pieno campo e condurrà i lavori di cantina. È rivolto sia a disoccupati, sia occupati maggiorenni. Minimo allievi 14, massimo 20; le ore di corso sono 500, di cui 200 di tirocinio.

I corsi sono gratuiti, prevedono lo svolgimento di stage aziendale e costituiscono un’ottima opportunità per acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro in ambiti caratteristici dei territori di riferimento.

I corsi inizieranno ad aprile e il tirocinio si svolgerà tra agosto e settembre. Informazioni e modalità di iscrizione sul sito www.uni-astiss.eu

