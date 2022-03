Ad Asti nel fine settimana il Raduno Nazionale Associazione Nazionale Capo Matapan – Mare Nostrum

Nella tragica notte fra il 28 e il 29 marzo 1941, nelle acque prospicienti Capo Matapan, in uno sfortunato scontro fra unità della Regia Marina e Britanniche, morirono più di 2.300 marinai italiani. Fra loro, tantissimi furono i dispersi, che mai poterono ritornare alle loro Famiglie, le quali continuarono disperatamente ad aspettarli. Molti dei pochi superstiti finirono nei campi di concentramento alleati dove, con dignità, continuarono a essere “Marinai italiani”. Pochissimi furono quelli che si salvarono, a prezzo di giorni d’indicibili sofferenze, sui pochi zatterini che riuscirono a essere ammarati. In molti casi affidando a Dio le proprie sorti recitando, per loro e per i moribondi, la famosa “Preghiera del Marinaio”.

Nelle giornate del 26 e 27 marzo prossimi, ad Asti si terrà il Raduno Nazionale dei loro familiari, organizzato dalla “Associazione Nazionale Capo Matapan – Mare Nostrum” che li raccoglie e onora. Le locali Federazione del Nastro Azzurro e Gruppo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia hanno collaborato per tentare di rendere ancora più importanti le celebrazioni.

Sotto la locandina con il programma del raduno