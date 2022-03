Ad Asti l’iniziativa “Non è uno sport per signorine” per sostenere la parità di genere in ambito sportivo

Riceviamo e pubblichiamo

Nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, con il patrocinio del Comune di Asti, il Coordinamento Donne e l’Ufficio Nuovi Diritti della CGIL di Asti promuovono l’iniziativa “Non è uno sport per signorine”, prevista per sabato 26 marzo alle ore 11.00 in Piazza Statuto.

Allo scopo di sostenere la parità di genere in ambito sportivo, sono state invitate a prendere parte al Flash Mob diverse società del territorio con le relative giovani atlete, praticanti discipline che, nell’immaginario collettivo, restano purtroppo ancora molto legate ad una forte connotazione maschile.

Le società che prenderanno parte all’iniziativa saranno: SBA Scuola Basket Asti, PUNCH LIKE A WOMAN Fit Boxe, MONTEGROSSO ACADEMY F.C. Scuola Calcio.

L’adesione entusiasta ci lascia ben sperare che il percorso verso una visione più inclusiva dello sport, possa realizzarsi in un prossimo futuro. Auguriamo a tutte le grandi e piccole atlete di non doversi più trovare a leggere articoli di giornale che titolino appunto “Non è sport per signorine”.

Coordinamento Donne Ufficio Nuovi Diritti CGIL CGIL