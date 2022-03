Ad Asti il convegno “Smart Working e Digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione Opportunità e rischi della rivoluzione Digitale”

Venerdì 18 marzo 2022 dalle 9 alle 13 nell’Aula Magna Università di Asti – Piazzale De André è in programma il convegno “Smart Working e Digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione

Opportunità e rischi della rivoluzione Digitale”.

“Dal 1992 ad oggi la pubblica amministrazione ha notevolmente modificato il proprio modo di lavorare. Sono diminuiti gli organici, aumentate le competenze e le responsabilità e si è assistito ad un costante, anche se non massivo, utilizzo dell’informatica nella vita quotidiana sia dei lavoratori sia degli utenti.

La pandemia ha ulteriormente accelerato questi processi, garantendo nuove opportunità ai lavoratori attraverso lo smart working e agli utenti, che non devono più necessariamente recarsi presso gli uffici per avere risposte o documenti.

Gli obbiettivi collegati al PNRR hanno, inoltre, indirizzato nuove risorse per garantire la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni. coinvolgendo tutti i settori della PA: enti locali, enti statali, sanità.

Come cambierà la pubblica amministrazione per i lavoratori ed i cittadini? Con questa iniziativa speriamo di poter dare delle risposte facendo confrontare gli enti con la politica e il sindacato” si legge nel comunicato stampa di presentazione del convegno.

Programma

Introduzione: Roberto Gabriele, Segretario Generale FP CGIL Asti

Saluto del sindaco di Asti Maurizio Rasero

Prima sessione – Esperienze e progetti a confronto: dott. Gianni DOMINICI, Direttore Generale Forum PA; dott. Alessandro Berruti, Direttore INCA CGIL Asti; dott. Flavio Boraso, Direttore Generale ASL AT; dott. Sergio Fossati, Direttore ITL Asti – Alessandria; dott. Fiorenzo Prato, Direttore INPS Asti. Coordina: Luca Quagliotti, Segretario Generale CGIL

Seconda sessione – Tavola rotonda “Confronto sul futuro della PA digitale ed il lavoro pubblico”: On. Federico Fornaro, capogruppo LEU Camera dei Deputati; On. Riccardo Molinari, capogruppo Lega Camera dei Deputati; dott.sa Serena Sorrentino, Segretaria Generale FP CGIL. Coordina: dott.sa Antonella M. Larocca, giornalista e collaboratrice de “La Stampa”.