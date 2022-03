Ad Asti appuntamento di Avventure nel Mondo con la proiezione “Thailandia – Cambogia”

Domani, giovedì 3 marzo, alle ore 21.30, nell’Aula Magna del Polo Universitario Astiss, Piazzale De Andrè, è in programma un nuovo racconto di viaggio con “Thailandia – Cambogia” di Cristina Botto.

“Si tratta di un viaggio ricco di esperienze che permette di assaporare le bellezze di due paesi straordinari: la Thailandia e la Cambogia. Dopo una rapida visita di Bangkok prendiamo il bus notturno verso Chiang Mai, dove visitiamo magnifici templi in mezzo a paesaggi mozzafiato. Organizziamo un trekking per visitare i villaggi collinari ed incontrare popolazioni che conducono ancora un’esistenza semplice, scandita dalle attività legate alle coltivazioni di riso e cereali. Tra le varie visite, ci concediamo anche un’escursione in barca sul fiume Mekong che qui segna il confine con il Laos ed il Myanmar.

Da Chiang Mai scendiamo verso Bangkok facendo tappa ai siti archeologici di Lopburi, Sukhothai ed Ayuthaya, antiche capitali dell’impero del Siam le cui rovine lasciano ancora senza fiato.

Rientriamo a Bangkok per prendere un aereo e raggiungere Siem Reap, sede dell’area archeologica di Angkor Wat. Non ci sono parole in grado di descrivere tanta bellezza e grandiosità: non a caso questo sito è considerato uno dei complessi architettonici più imponenti del mondo. Vedere come l’uomo è riuscito faticosamente a strappare alla foresta costruzioni tanto incredibili è assolutamente impagabile!

Ci spostiamo a Phnom Penh dove la storia recente dei Kmer Rossi ha lasciato tracce indelebili e salutiamo questi due incredibili paesi” così viene presentata la proiezione.

I coordinatori dell’Angolo di Asti saranno a disposizione per fornire informazioni e consigli sui viaggi e saranno distribuite gratuitamente copie del Semestrale con i racconti di viaggio e “La grande guida dei viaggi” con oltre 1200 itinerari di viaggio in 143 paesi nei 6 continenti, compresa l’Antartide.

Ingresso gratuito – obbligatori Green Pass raforzato e mascherina FFP2. Per info Gianni Ercole: 335 6999509 – 340 2201641