Ad aprile ritorna “Ortogiardinovino & Dispensa” a Motta di Costigliole d’Asti

Dopo 2 anni di stop forzato a causa della pandemia, il Comune di Costigliole d’Asti e la Pro Loco di Motta ripropongono la manifestazione che rende omaggio alle eccellenze del territorio, dai fiori, all’enogastronomia e che ogni anno attira a Motta oltre 10 mila visitatori da tutto il Piemonte.

Domenica 10 aprile è infatti previsto il ritorno della tradizionale Rassegna Florovivaistica “Ortogiardinovino & Dispensa”: dalle 9 alle 19 per le vie di Motta si potranno trovare piante da interno e da giardino, da collezione e aromatiche provenienti da tutto il mondo, oltre ad attrezzature da giardino, oltre alla rassegna dell’artigianato artistico e le eccellenze dell’agroalimentare. Numerose aziende locali potranno far conoscere i propri prodotti ai visitatori della manifestazione. Per prenotare gli spazi espositivi si deve contattare la Pro Loco di Motta al 338.8371991 o via mail a info@prolocomotta.it.

Alle 10 è previsto il taglio del nastro della manifestazione alla presenza delle autorità locali e del Complesso Bandistico “Costigliolese” e per tutta la giornata in piazza si potrà assistere alla rievocazione storica e cimentarsi in giochi antichi allestiti dal Gruppo storico “Asinari” di Costigliole d’Asti. I volontari della Pro Loco durante la giornata proporranno diversi piatti della tradizione piemontese per deliziare i palati più raffinati mentre il pomeriggio sarà impreziosito dall’esibizione degli Sbandieratori e Musici “Gli Alfieri” di Costigliole d’Asti.

“Sarà un’edizione ridotta e parzialmente rivista rispetto agli ultimi anni – dichiara il sindaco di Costigliole d’Asti Enrico Alessandro Cavallero – la prima edizione organizzata dalla nostra amministrazione, la prima dopo la pandemia che vuol essere un segnale importante di ripartenza ed un messaggio di ottimismo. Sarà un inno alla primavera, al graduale ritorno alla normalità, alla voglia di fare festa insieme. La pro loco, il nostro territorio, i nostri produttori meritano, dopo questi 2 anni di restrizioni, di ritornare a celebrare le nostre produzioni. I floricoltori mottesi saranno lieti di accogliere i turisti anche presso le loro aziende. Potremo poi assistere alle esibizioni delle nostre associazioni, gli sbandieratori , il gruppo storico degli Asinari e i musici del complesso bandistico.”

“E’ prevista la partecipazione di un centinaio di espositori che arriveranno da tutto il Nord Italia – anticipa il presidente della Pro Loco Alessio Comune – Dopo 2 anni di stop riprendiamo la nostra attività, e lo facciamo con questa manifestazione che ha sempre riscosso un grande successo di pubblico. Nei prossimi mesi saranno diverse le iniziative che organizzeremo per valorizzare i prodotti locali ed il nostro territorio”.