Tre squadre di Vigili del Fuoco sono al lavoro dalle 4.30 del mattino per un incendio che si è propagato in un’abitazione a Cortazzone, località Collina del Negro.

L’incendio è stato spento e la famiglia residente è stata messa in salvo. Sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area e dei 200mq del tetto. Sul posto sono anche intervenuti i volontari di Villanova d’Asti.