A Serralunga di Crea il Trekking della Muletta

Ritrovo Domenica 13 marzo 2022 alle ore 13,30 al Bar Caffè della Madonnina in frazione Madonnina di Serralunga di Crea (AL) per un nuovo trekking tra natura e gastronomia.

Si tratta di una facile escursione ad anello sulle colline a ridosso del Santuario di Crea di circa 11 km con un dislivello di 300m. Il percorso si snoda tra i boschi ed i vigneti del Monferrato, con una bella vista sulle vallate adiacenti.

Lungo il percorso si visiterà il borgo di Castellazzo per poi proseguire attraverso la natura selvaggia fino ai piedi della frazione di Salabue. Attraversato l’abitato torneremo tra il fitto della vegetazione iniziando il percorso di ritorno su altri sentieri immersi nel verde.

Rientrati a Madonnina si proseguirà con una visita guidata all’interno del Salumificio Miglietta tra laboratorio e celle di stagionatura dove riposano le mulette de.co., i salami (salami ai vini e cacciatorini di asino, tartufo e cinghiale). A seguire naturalmente la degustazione di tali prodotti (naturalmente durante e dopo la visita sarà possibile acquistare i prodotti della casa).

Costi:

Per al sola escursione: 7 euro

Per escursione comprensiva di degustazione: 15 euro comprensivo di degustazione di salumi e dolci, prodotti tipici locali come di seguito elencati:

Assaggi di Muletta, salame cotto, cacciatorino, etc. Dolci della pasticceria Ceruti di Madonnina, acqua e calice di vino.

Si consigliano: calzature da trekking, scorta d’acqua e abbigliamento comodo.

Ritrovo per le iscrizioni domenica 13 marzo a partire dalle ore 13,30 al Bar Caffè della Madonnina in frazione Madonnina di Serralunga di Crea (AL), partenza alle 14,30.

N.B.: per partecipare all’escursione è necessaria la prenotazione

CORONAVIRUS

Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò comporta, per quanto vi riguarda: avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale;

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI POTETE CONTATTARE I SEGUENTI RIFERIMENTI:

Augusto Cavallo: 339.4188277 mailto: augusto.cavallo66@gmail.com

https://www.facebook.com/augustonordic/

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377/

http://www.salumificiomiglietta.com/