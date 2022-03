A maggio torna “Asti in rosa”

Torna finalmente Asti in Rosa 6, la camminata organizzata da LILT e CONI per raccogliere fondi a sostegno delle attività di prevenzione oncologica della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Asti-

ODV.

La camminata torna dopo due anni d’interruzione forzata a causa della pandemia. L’ultima edizione dell’evento risale al 2019, quando centinaia di persone avevano partecipato ad Asti in Rosa in notturna attraversando i parchi cittadini.

Asti in Rosa 6 riparte venerdì 6 maggio con una camminata serale, non competitiva, su un percorso molto amato dagli astigiani, l’anello di Viatosto, con ritrovo alle 19.30 presso lo Stadio Comunale Censin Bosia e partenza alle 20. L’evento cade in un anno speciale, quello in cui la LILT taglia il traguardo dei suoi primi 100 anni di attività e celebra

il Centenario, un secolo di impegno instancabile, di forte presenza su tutto il territorio nazionale per diffondere la

cultura della prevenzione e della salute, al fianco di chi lotta contro il cancro.

Alla manifestazione potranno partecipare, senza nuova iscrizione, tutti coloro che si erano iscritti ad “Asti in Rosa

2020” (annullata a causa della pandemia), semplicemente indossando la t-shirt relativa all’evento suddetto.

Alla camminata potranno aderire nuove persone previa iscrizione alla manifestazione presso la sede LILT di Asti in

via Bonzanigo n°32/A da martedì 18 aprile. Ogni iscritto (contributo solidale di partecipazione 12 euro) riceverà la

t-shirt tecnica di Asti in Rosa 2022 con la nuova grafica creata da Ivo Anselmo, ideatore del logo ufficiale di “Asti in Rosa”, in collaborazione con ERREA Sport – Roberto Montrucchio.

L’iscrizione potrà essere effettuata anche venerdì 6 maggio, giorno della camminata, dalle 18 presso lo Stadio

Censin Bosia. Tutti i contributi versati serviranno a sostenere le attività di prevenzione oncologica della LILT di Asti.

ITINERARIO ASTI IN ROSA 6: Stadio Censin Bosia – Via Ugo Foscolo – Via Monsignor Marello – Parco Divisone Acqui – Via Giovanni Vogliolo – Strada per Viatosto – Chiesa S. Maria Ausiliatrice di Viatosto – Strada Valmorone (Str. del Fontanino) – Via Bonifacio Rotario – Via Giovanni Rosa – Via Monsignor Marello – Parco Divisione Acqui – Via Ugo Foscolo – Stadio Censin Bosia