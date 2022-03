A Isola d’Asti ad aprile torna “Fiori in Fiera” con la 25a edizione

Fervono i preparativi ad Isola d’Asti per il ritorno di “Fiori in Fiera”, che quest’anno celebra la sua 25a edizione. L’evento, dedicato agli amanti dei fiori e del vivaismo, si svolgerà domenica 24 aprile a Isola piana, con una gustosa anteprima sabato 23 aprile.

Ci sarà infatti una cena a base di fiori a cura dello chef stellato Walter Ferretto in collaborazione con l’Agenzia Professionale delle Colline Astigiane presso il Centro Congressi. Il prezzo è di 35,00 euro a persona (vini esclusi), con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al n. +39.0141.958134 o via mail a commercio@comuneisoladasti.it

La giornata di domenica 24 aprile avrà un ricco programma: si comincia presto, alle 9, con l’allestimento degli stand floreali e vivaistici ed il taglio del nastro per il via ufficiale dell’evento che abbinerà ai fiori anche i gusti del territorio, con l’Agrivan Gourmet della CIA di Asti e le prelibatezze della Proloco di Isola d’Asti. Ci sarà anche la musica, a cura della Donkey Stuzzica Band per tutto il giorno e, in conclusione di giornata, il concerto della corale Santa Caterina con “Fiori in musica”.

Ecco il programma nel dettaglio di “Fiori in Fiera” – Domenica 24 aprile

ore 09.00: allestimento stand floreali e vivaistici e taglio del nastro

dalle ore 10.00 alle ore 16.00: esibizione Donkey Stuzzica Band

dalle ore 10.00 alle ore 16.00: insediamento poste Italiane per annullo filatelico – realizzazione cartoline Fiori in Fiera XXV edizione

ore 10.30: conferenza “apicoltura e agricoltura sostenibile” a cura dell’Associazione Apistica naturale italiana

dalle ore 09.00 per tutto il giorno: “Agrivan Gourmet” della CIA con distribuzione di tramezzini al miele

dalle ore 09.00 per tutto il giorno: stand gastronomico a cura della Proloco di Isola d’Asti

ore 17.00: “Fiori in musica” concerto della corale Santa Caterina nella Chiesa di Santa Caterina

Per informazioni telefonare al numero +39.0141.958134 o scrivere a commercio@comuneisoladasti.it