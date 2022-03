A Govone fervono i preparativi per il “Cantè j’euv sabaudo”

Dopo due anni di chiusure e restrizioni a Govone si ritorna a festeggiare le tradizioni piemontesi della questua pasquale “Cantè j’euv”.

Sabato 9 aprile a partire dalle 18 in piazza Vittorio Emanuele II è in programma il Cantè J’euv sabaudo organizzato dalla Proloco di Govone in collaborazione con l’associazione La Collina degli Elfi, il Gruppo Alpini, l’associazione Tempoxte, la sezione Avis e il bar Menestrello.

Presenti stand enogastronomici che proporranno Friciule salate e dolci, Torta pasqualina, Ceci e costine, Gnocchi ai formaggi, Bunet, Pesche ripiene, acqua e vino. Il tutto accompagnato da intrattenimento musicale e momenti culturali.

Per informazioni 334-9331763