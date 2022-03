Si è svolto nel pomeriggio di ieri presso la Sala Consiliare del Comune di Costigliole d’Asti il partecipato incontro di presentazione dei bandi del GAL Terre Astigiane recentemente pubblicati, inerenti la valorizzazione del turismo. L’incontro è stato organizzato con la collaborazione di Astesana, Strada del Vino e del Cibo.

Ad aprire l’incontro, il Presidente del GAL Filippo Mobrici, che ha dato il benvenuto ai numerosi soci, imprese e tecnici accorsi alla serata, evidenziando “l’importanza che ricoprono i bandi attuali e di prossima apertura in prospettiva di una espansione dell’economia locale”.

Si sono poi succeduti negli interventi iniziali, Enrico Cavallero, sindaco di Costigliole d’Asti che ha salutato gli intervenuti “felice di ospitare presso il comune un evento così importante per il nostro territorio”, e Giuseppe Giordano del Direttivo di Astesana che ha sottolineato l’importanza dei bandi anche per i soci dell’associazione.

I bandi oggetto dell’incontro sono stati illustrati dalla Direttrice del GAL, Maria Beatrice Pairotti, che ha messo in luce gli aspetti più rilevanti dei due bandi che complessivamente portano una dotazione di contributi pubblici pari a 760.000,00 euro al settore turistico locale. I fondi messi a disposizione derivano dalla dotazione aggiuntiva che il GAL Terre Astigiane, come tuti GAL piemontesi, ha ricevuto nel 2021 dalla Regione Piemonte.

I potenziali beneficiari di questi contributi sono imprese agricole che diversificano la propria attività in ambito turistico (agriturismi, fattorie didattiche) e micro e piccole imprese attive nell’ambito di attività di accoglienza, ricettività e di servizi al turismo in generale. Tutte le attività devono avere sede operativa in uno dei 32 comuni che compongono il Gal Terre Astigiane, che si estende nel territorio del Sud Astigiano.

Gli interventi realizzabili devono rappresentare un ampliamento dei servizi già offerti, con l’obiettivo, rimarcato dalla Direttrice, “di potenziare e rendere ancora più accogliente l’offerta turistica proposta”.

Come è stato più volte evidenziato durante l’incontro, i testi completi dei bandi, con tutti i dettagli utili alla partecipazione, e relativi allegati sono disponibili sul sito del GAL https://www.galterreastigiane.it/, alla sezione “Bandi aperti” e su Sistemapiemonte/ PSR 2014-2020/ Elenco bandi.

La presentazione delle domande deve avvenire tramite il portale www.sistemapiemonte.it entro il 15 maggio 2022. È stata ricordata infine la disponibilità per informazioni sui bandi presentati, ma anche su altre eventuali opportunità, degli uffici del GAL, siti in via Roma 9 a Costigliole d’Asti, aperti tutti i giorni, dalle ore 9,00- 12,00 e 14,00-17,00.