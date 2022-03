A Cortazzone un incontro sul tema “I simboli del sacro” promosso dall’Associazione In Collina

L’associazione In Collina, ha promosso una serie di incontri di approfondimento sull’arte romanica, destinati in particolare a chi intende svolgere attività di guida volontaria nelle chiese del circuito Rete del Romanico ma aperti a tutta la popolazione.

La Rete del Romanico ( https://www.turismoincollina.it/scopri/reteromanica-di-collina/) è composta da 23 comuni sui quali insistono siti interessanti e ricchi di fascino, curati da volontari che si mettono a disposizione dei visitatori per aprire e fare fruire della bellezza e della storia tutti coloro che intendono avvicinarsi ad esse.

Il prossimo e ultimo incontro, si terrà a Cortazzone, il 19 marzo 2022, alle ore 16, presso la chiesa romanica di S. Secondo di Mongiglietto. Il tema sarà “I simboli del sacro”.

L’incontro sarà condotto da Vincenzo Galliani, studioso della cultura medievale.

“Si cercherà di inquadrare il significato dei simboli esclusivamente attraverso testimonianze di età medievale. Questo si rende necessario in quanto attualmente la sottocultura New Age ha creato una grande confusione nelle interpretazioni delle testimonianze antiche. A questo fenomeno si aggiungono errate interpretazioni ottocentesche o volontà di dare un significato dal sapore psicoanalitico alle affascinanti rappresentazioni che ornano l’arte romanica” si legge nella nota stampa dei promotori dell’incontro.

“La verità storica è più sorprendente della fantasia. Scopriremo che i pesci non amano molto l’acqua e sanno volare benissimo. E poi di quale consigliere dobbiamo fidarci, del serpente o del pesce? Non è nemmeno così male essere sbranati da un mostro. Affidiamoci alla sapienza antica, ci ritroveremo insieme ai pellegrini, sì, ma ai “pellegrini d’Amore”. E il nostro viaggio non ci condurrà né a Roma, né a Gerusalemme, ma molto più lontano” conclude il comunicato stampa