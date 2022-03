“A che punto sono i lavori di ristrutturazione alla scuola dell’infanzia Lina Borgo?”

I consiglieri comunali di minoranza hanno presentato un’interrogazione al sindaco di Asti, sulla scuola dell’Infanzia Lina Borgo per avere aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione

“Considerato che i lavori di trasferimento dei materiali scolastici della scuola d’infanzia Lina Borgo si sono svolti durante il mese di dicembre 2021, con la motivazione che i lavori di ristrutturazione sarebbero partiti subito dopo – si legge nel testo dell’interrogazione – avuta notizia che non ci siano lavori in corso nella sede storica della scuola, interrogano per sapere: se i lavori di ristrutturazione interna della scuola Lina Borgo sono iniziati e quando; quali sono le lavorazioni che vi si stanno effettuando; quali tempi di conclusione lavori sono stati previsti; qual è la Ditta incaricata dei lavori e se risponde al vero che la Ditta prima assegnataria dell’appalto si è ritirata ed è subentrata la seconda in graduatoria; se la notizia corrisponde al vero, qual è il nome della Ditta , da dove proviene e quale percentuale di ribasso aveva offerto in sede di gara”.

I consiglieri comunali firmatari dell’interrogazione sono: Angela Quaglia, Mario Malandrone, Maria Ferlisi, Luciano Sutera, Giuseppe Dolce, Massimo Cerruti, Giorgio Spata, Davide Giargia, Martina Veneto, Michele Anselmo, Mauro Bosia