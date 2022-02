Welcoming Asti organizza venerdì un presidio per la pace in Ucraina

La rete Welcoming Asti organizza per venerdì 18 febbraio 2022 alle ore 17,30 in Piazza San Secondo un presidio per la pace vista la difficile situazione in Ucraina.

“La crisi in Ucraina e le tensioni tra Russia, Stati Uniti e Nato rischiano di degenerare in un conflitto armato, anche nucleare, che potrebbe coinvolgere la stessa Europa – si legge in una nota – ciò avviene in un contesto globale già martoriato da decine di guerre. Tale drammatica situazione è alimentata da un clima di esasperato riarmo a fronte del quale sono urgenti interventi per il disarmo e la riduzione delle spese militari mondiali, pari a 1.981 miliardi di dollari nel 2020,+9,3% dal 2011, come recentemente proposto nell’appello “Un dividendo globale per la Pace”, promosso da cinquanta premi Nobel, per chiedere a tutti i governi di ridurre le spese militari del 2% ogni anno, per cinque anni, destinando tali risorse per affrontare problemi urgenti dell’umanità: pandemie, cambiamenti climatici e povertà estrema. L’Italia, invece, per il 2022 ha stanziato quasi 26 miliardi per la difesa, con un aumento del 20% negli ultimi 3 anni (dati Osservatorio Milex). La preoccupante escalation della tensione ai confini dell’Europa non può lasciarci indifferenti. Come denuncia la War Resisters’ International “Se la guerra inizia, porterà morte, distruzione, sofferenza, spostamenti di massa, crisi economica e molte altre conseguenze. … Non c’è alternativa ai negoziati, per quanto difficili possano sembrare”. Anche Papa Francesco, dopo aver promosso una giornata di preghiera per la pace in Ucraina a fine gennaio, ha chiesto che “le tensioni e le minacce di guerra siano superate attraverso un dialogo serio … non dimentichiamo: la guerra è una pazzia”.

Gli organizzatori invitano a esporre nelle abitazioni e nelle sedi delle diverse realtà associative e istituzionali, le bandiere della Pace.

fonte foto www.itdepositphotos.com