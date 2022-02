“Voci di Notte – Bellezza”: Concorso letterario, progetto di Mail Art e Video Contest 2022

È la “Bellezza” il tema a cui sarà dedicata l’edizione 2022 dell’iniziativa “Voci di Notte”, il contenitore di iniziative letterarie e artistiche legate da un tema comune organizzato dall’Associazione Echorama A.P.S. di Villamiroglio (AL).

“Voci di Notte” unisce e propone un Concorso letterario, un progetto artistico di Mail Art e un Video Contest che stimolano a dialogare attraverso linguaggi diversi, ma complementari, sulla stessa tematica condivisa, col fine di promuovere la cultura e il territorio attraverso il connubio tra letteratura e arte quale veicolo di riscoperta e valorizzazione dei talenti culturali e del legame tra l’uomo e l’ambiente in cui vive.

Il tema 2022 “Bellezza” è stato scelto per omaggiare e celebrare il 50° anniversario della ratifica della Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla conferenza generale dell’Unesco il 16 novembre 1972, con l’intento di ricordare il valore del patrimonio culturale e ambientale come legame tra passato e futuro e di valorizzarne la bellezza e l’importanza per l’umanità, celebrando i siti Unesco italiani e in particolare i siti piemontesi.

L’8° Concorso Letterario è riservato a opere letterarie inedite, in lingua italiana o dialetto piemontese, e si divide in due sezioni: Sezione Racconti e Sezione Poesie. Ciascun partecipante può inviare 1 sola opera in totale, ed è aperto a poeti e scrittori sia italiani che stranieri, di qualsiasi età. Racconti massimo 7.500 battute, poesie massimo 30 versi.

Le opere saranno valutate da una Giuria composta dagli scrittori Giorgio Baietti (Yume, Edizioni Piemme), Fioly Bocca (Giunti, Garzanti), ed Elisabetta Raviola (Libro Aperto) e dal presidente dell’Associazione Echorama.

Il progetto internazionale di Mail Art è rivolto a tutti gli artisti, senza limiti di età, livello o abilità, di ogni Paese del mondo, e sono ammesse tutte le tecniche artistiche, pittoriche e grafiche, comprese incisioni e foto elaborazioni. Massimo 2 opere per artista in formato cartolina 10x15cm.

Le opere possono essere inviate via posta in formato cartaceo o via mail in formato digitale, e saranno condivise in un blog dedicato e nel profilo Instagram @echorama_mailart.

Al 2° Video Contest è possibile partecipare in forma singola o associata con 1 video inedito e originale di massimo 2 minuti preferibilmente in formato 16:9 full HD o superiore, da caricare sul proprio canale YouTube in modalità “Unlisted” o “Non in elenco”.

I video ammessi al Contest verranno valutati da una Giuria composta dall’attore e regista Giacomo Capra, dalla fotografa e producer Greta Carrettoni della Scuola Luchino Visconti e dall’artista e performer Giovanni Saldì.

Tutti i bandi si chiuderanno venerdì 17 giugno 2022, mentre le premiazioni dei concorsi sono attualmente previste per sabato 27 agosto 2022.

“Voci di Notte – Bellezza” è promosso con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, del Comune della Città di Casale Monferrato e dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato.

Tutte le informazioni su come partecipare, i bandi e i regolamenti completi e le schede d’iscrizione sono disponibili nel sito dedicato www.vocidinotte.it e nel blog bellezzamailart.wordpress.com per il progetto di mail art.