Villanova d’Asti: Max Ponte a Maria Anna Butera corrono insieme alle amministrative 2022

Si avvicinano le amministrative a Villanova d’Asti e si stanno formando le liste civiche, tra cui quella che vede correre insieme la presidente della Proloco, Maria Anna Butera e lo scrittore Max Ponte, con quest’ultimo, all’anagrafe Massimiliano Brunzin Ponte – dipendente della Fondazione Torino Musei, candidato al ruolo di sindaco.

“Più che candidare noi stessi – affermano Ponte e Butera – candidiamo una lista civica con persone dotate di competenze e idee, al di là degli schieramenti. Dalla collaborazione fra chi si impegna nella cosa pubblica e i cittadini proveremo a costruire la Villanova dei prossimi anni”.

Per Maria Anna Butera si fa strada la possibilità di occuparsi di un assessorato, in caso di vittoria, oppure di continuare a dirigere la ProLoco.

Nome della lista e candidati confermati verranno resi noti nei prossimi giorni nei quali verrà stilato il programma.

“Molto hanno fatto le amministrazioni precedenti – afferma Ponte – e molto resta da fare, con vari dossier rimasti in sospeso da affrontare con determinazione. Credo che Villanova possa rafforzarsi, offrendo più servizi e tornando ad essere, forte delle sue attività produttive e della sua storia, un punto di riferimento territoriale. Dobbiamo far sì che i cittadini siano orgogliosi del paese in cui vivono e dar loro tutte le opportunità per restare e investire”.

“La lista si considera ancora aperta a figure, giovani e meno giovani, che vogliano dare il loro contributo per Villanova” conclude la nota stampa.