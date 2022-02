Vigili del Fuoco di Asti impegnati in esercitazioni di soccorso in quota

Si sono svolti nelle giornate del 9 e 10 febbraio, due momenti formativi e addestrativi che hanno impegnato il personale SAF (Speleo Alpinistica Fluviale ) del Comando Provinciale di Asti in diversi scenari incidentali atti a migliorare la risposta operativa in interventi di soccorso in quota.

Le venti unità del Comando, specializzate in soccorsi con tecniche speleo alpinistiche, si sono addestrate simulando soccorsi a infortunati in quota, presso la falesia di Caprie, in provincia di Torino. E’ stato inoltre affrontato con l’ausilio dell’elicottero Drago 66 del Nucleo Elicotteri Piemonte un approccio interventistico a soccorsi con il mezzo aereo, con l’augurio di vedere tra le giovani leve del SAF astigiano i futuri elisoccorritori del domani.