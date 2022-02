Valtriversa, pronto il logo del Distretto del Mastodonte

Un mastodonte che cammina in una valle verde accarezzata dal sole: è pronto il logo istituzionale del Distretto diffuso del commercio che riunisce quattordici centri della Valtriversa.

Ideato dall’agenzia di pubblicità torinese Bellissimo, secondo le linee indicate dall’Assessorato al Commercio della Regione Piemonte, il logo è da poco stato approvato dalla Cabina di regia, organo di comando del Distretto, che comprende 15.317 abitanti e si propone di valorizzare il commercio di vicinato: d’ora in poi sarà sul sito web e sui materiali promozionali che compariranno nei territori di Baldichieri, Cantarana, Castellero, Cellarengo, Cortandone, Dusino San Michele, Ferrere, Monale, Montafia, Maretto, Roatto, San Paolo Solbrito, Valfenera, Villafranca.

“Cominceremo a fine marzo – anticipa Anna Macchia prima cittadina di Villafranca, capofila del Distretto – collocando i totem con la mappa delle tipicità e del gusto, richiami turistici e storici (a partire dal Villafranchiano e da ciò che ha lasciato dietro di sé il Mare Padano), eventi, attrattive naturalistiche, beni artistici dei nostri centri. Utilizzando il CQ Code si potrà navigare nel sito valledelmastodonte.it dove sono indicate le oltre 250 attività economiche che aderiscono al Distretto. Doteremo, inoltre, ognuna di loro di un display da banco che certificherà l’appartenenza al nostro organismo e la renderà riconoscibile a visitatori e consumatori”.

Nei punti vendita commerciali e artigianali, così come nelle strutture ricettive (ristoranti, agriturismi, B&B, ecc.) e nelle sedi di Pro loco e associazioni culturali che sostengono il Distretto, saranno inoltre diffusi volantini per far conoscere la nuova realtà, nata nel 2021 grazie a un bando regionale che ha visto i Comuni della Valtriversa classificarsi al sesto posto di una graduatoria di 25 soggetti ammessi. I flyer pubblicitari saranno distribuiti anche negli eventi (sagre, fiere, camminate, ecc.) organizzate nei quattordici centri del Distretto del Mastodonte, progetto che vede come partner stabili Confcommercio (Asti) e Confesercenti (Alessandria).